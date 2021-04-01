Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прищепився від коронавірусу першою дозою вакцини AstraZeneca.

Як повідомляє видання Bild, 65-річний глава держави отримав вакцину в Берліні в лікарні бундесверу.

Фото: twitter.com/germanyintheeu

Штайнмаєр заявив, що довіряє авторизованим у Німеччині вакцинам.

"Сьогодні я зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca. Вакцинація - це рішучий крок на шляху до виходу з пандемії. Використовуйте цю можливість. Приєднуйтесь!" - цитує пресслужба слова політика.

Раніше повідомляли, що Німеччина обмежила використання вакцини AstraZeneca для людей віком до 60 років. Рішення ухвалене у зв’язку з тим, що у людей молодше цього віку було зафіксовано появу рідкісних, але дуже важких тромбоемболічних побічних ефектів.