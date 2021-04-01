В Ефіопії бойовики вбили 30 людей під час нападу на село

Між двома найбільшими етнічними групами населення йдуть суперечки за владу і ресурси.

В Ефіопії бойовики вбили 30 цивільних під час нападу на село в західному регіоні Оромія. Про це з посиланням на свідків пише Reuters.

Ефіопія є другою за неселеністю країною Африки. Влада намагається контролювати декілька гарячих точок, де розгорілося етнічне суперництво за землю, владу та ресурси перед національному виборами, запланованими на червень.

50-річний фермер Воссен Анданге заявив, що його сусіди були вбиті у ніч вівторка. Жертви були етнічними амхарцями – ефіосемітським народом.

"Ми вивозили тіла на машині і поховали 30 людей", - повідомив очевидець.

За словами Анданге, він і його родина сховалися від стрілянини в найближчому державному офісі.

Влада звинувачує в нападі групу розкольників від Фронту звільнення оромо – опозиційної партії. Оромо складають найбільшу групу серед населення Ефіопії, а амхарці – другу за чисельністю.

Криза триває і в регіоні Тіґре, де етнічні групи також зазнають гоніння. Конгрес США цього тижня закликав Білий дім посилити заходи тиску щодо ефіопських політиків, пише The National.

Голова комітету з іноземних справ Палати преждставників, демократ Грегорі Мікс та конгресмен-республіканець Майкл МакКол направили держсекретарю США Ентоні Блінкену лист із закликом накласти санкції на тих, хто спричинює бойові дії в Тіґре.

Опозиційні партії Ефіопії свідчать, що з листопада унаслідок бойових дій між ефіопськими військами і Народним фронтом визволення Тіґраю загинули понад 50 000 людей.