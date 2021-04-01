Блаженніший Святослав: Драматичні події ставлять дуже радикальні питання: або ти – справжній християнин, або ти – out
Блаженніший Святослав: Драматичні події ставлять дуже радикальні питання: або ти – справжній християнин, або ти – out
Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
ГоловнаСвіт

В Ефіопії бойовики вбили 30 людей під час нападу на село

Між двома найбільшими етнічними групами населення йдуть суперечки за владу і ресурси. 

В Ефіопії бойовики вбили 30 людей під час нападу на село
Фото: The National

В Ефіопії бойовики вбили 30 цивільних під час нападу на село в західному регіоні Оромія. Про це з посиланням на свідків пише Reuters.

Ефіопія є другою за неселеністю країною Африки. Влада намагається контролювати декілька гарячих точок, де розгорілося етнічне суперництво за землю, владу та ресурси перед національному виборами, запланованими на червень. 

50-річний фермер Воссен Анданге заявив, що його сусіди були вбиті у ніч вівторка. Жертви були етнічними амхарцями – ефіосемітським народом. 

"Ми вивозили тіла на машині і поховали 30 людей", - повідомив очевидець.

За словами Анданге, він і його родина сховалися від стрілянини в найближчому державному офісі.

Влада звинувачує в нападі групу розкольників від Фронту звільнення оромо – опозиційної партії. Оромо складають найбільшу групу серед населення Ефіопії, а амхарці – другу за чисельністю. 

Криза триває і в регіоні Тіґре, де етнічні групи також зазнають гоніння. Конгрес США цього тижня закликав Білий дім посилити заходи тиску щодо ефіопських політиків, пише The National

Голова комітету з іноземних справ Палати преждставників, демократ Грегорі Мікс та конгресмен-республіканець Майкл МакКол направили держсекретарю США Ентоні Блінкену лист із закликом накласти санкції на тих, хто спричинює бойові дії в Тіґре. 

Опозиційні партії Ефіопії свідчать, що з листопада унаслідок бойових дій між ефіопськими військами і Народним фронтом визволення Тіґраю загинули понад 50 000 людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також