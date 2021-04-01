Збитки від блокування Суецького каналу можуть сягнути 1 млрд доларів, - адміністрація каналу

Збитки від тижневого блокування Суецького каналу контейнеровозом "Ever Given" можуть сягнути 1 млрд доларів.

Про це голова управління Суецького каналу адмірал Усама Рабі заявив у середу в інтерв'ю єгипетському телебаченню, передає Reuters.

“Буде підраховано розмір втрат та збитків, а також кількість задіяних земснарядів. Сума, дасть Бог, сягне мільярда доларів і трохи більше, це правильно для країни”, - сказав Усама Рабі.

Нагадаємо, що транзит Суецьким каналом близько тижня було перекрито масивним 400-метровим контейнеровозом Ever Given, який йшов з китайського міста Шеньчжень в Ротердам. 23 березня під час проходження Суецьким каналом судно втратило управління та сіло на мілину в умовах поганої видимості через піщану бурю.

Контейнеровоз вдалося зсунути з мілини лише вранці 29 березня. Ввечері того ж дня рух каналом був відновлений.

Через Суецький канал проходить близько 10% всієї морської торгівлі. Альтернативний маршрут - навколо Африки, через мис Доброї Надії. Він десь на два тижні довший й тому набагато дорожчий.