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Рух Суецьким каналом відновлений після тижневого блокування

Своєї черги на прохід каналом чекали понад 400 кораблів.

Рух Суецьким каналом відновлений після тижневого блокування
Контейнеровоз Ever Given
Фото: seanews.ru

Суецький канал в Єгипті знову відкривається для судноплавства в обох напрямках у понеділок увечері після завершення операції зі звільнення гігантського контейнеровозу Ever Given, який сів на мілину, заблокувавши рух суден.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що весь цей час понад 400 кораблів чекали своєї черги на прохід каналом.

“Корабель вийшов цілим і у нього немає проблем. Ми щойно обшукали дно і ґрунт Суецького каналу, і, на щастя, він міцний і не має жодних проблем, і кораблі пройдуть через нього сьогодні”, - сказав Адмірал Усама Рабі, голова управління Суецького каналу.

Нагадаємо, що транзит Суецьким каналом близько тижня було перекрито масивним 400-метровим контейнеровозом Ever Given, який йшов з китайського міста Шеньчжень в Ротердам. 23 березня під час проходження Суецьким каналом судно втратило управління та сіло на мілину в умовах поганої видимості через піщану бурю.

Контейнеровоз вдалося зсунути з мілини лише вранці 29 березня.

Раніше сьогодні президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі оголосив про розв'язання кризи в Суецькому каналі.

Через Суецький канал проходить близько 10% всієї морської торгівлі. Альтернативний маршрут - навколо Африки, через мис Доброї Надії. Він десь на два тижні довший й тому набагато дорожчий.

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