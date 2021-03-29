Французький суд визнав фармкомпанію Servier винною в ненавмисних убивствах

Вирок стосується таблеток для схуднення, які давали проблеми з серцем.

Французький суд визнав фармацевтичну компанію Servier винною в смерті сотень людей, які приймали її таблетки для схуднення.

Як повідомляє France 24, компанія не попереджала пацієнтів про серйозні побічні ефекти від прийому таблеток і можливий летальний кінець. Mediator, розроблений в середині 70-х років, спершу призначався для діабетиків, які страждають від зайвої ваги. Пізніше його стали виписувати всім бажаючим схуднути для пригнічення апетиту. Загалом його приймали до 33 млн осіб.

Суддя Сільві Доніс заявила, що Servier послабила довіру людей до системи охорони здоров'я: "Вони багато років знали про ризики, але не вживали необхідних заходів".

Вона визнала компанію винною в обмані споживачів, ненавмисному вбивстві та ненавмисному нанесенні шкоди здоров'ю і оштрафувала на суму 2,7 млн євро. Засновник групи Servier Жак Серв'є уникнув покарання, оскільки помер у 2014 році. Його колишній заступник Жан-Філіп Сета отримав чотири роки умовно. Французький регулятор ANSM оштрафований на 303 тис. євро за затримку за зволікання з забороною препарату.

Лікарський засіб Mediator продавали у Франції до 2009 року. З кінця 90-х років року лікарі почали фіксувати випадки серцево-судинних захворювань, пов'язаних з цим препаратом. Вважається, що внаслідок прийому ліків померло близько 500 осіб, хоча ця кількість може бути заниженою.

Серв'є та Сета стверджували, що не знали про небезпечність лікарського засобу до тих пір, коли його заборонили.

Компанія Servier виплачує компенсації постраждалим від Mediator, загальна сума становить вже майже 200 млн євро пацієнтам.