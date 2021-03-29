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Словацький прем'єр-жартівник подав у відставку

Матович залишиться в уряді на посаді міністра фінансів.

Словацький прем'єр-жартівник подав у відставку
Фото: novinky.cz

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович в неділю, 28 березня, оголосив про свою відставку через скандал із купівлею російської COVID-вакцини "Спутнік V". Його наступником має стати чинний міністр фінансів Едуард Хегер, пише Politico.

Матович при цьому залишиться в уряді, ставши новим міністром фінансів.

"Напередодні святого тижня [перед Великоднем], який ми відзначаємо як символ страждань, жертовності та прощення, я вирішив зробити жест прощення людям, які політично вимагали моєї відставки з посади прем'єр-міністра", - сказав Матович.

І Матович, і Хегер представляють одну політичну силу - правоцентристську партію "Звичайні люди" (OĽaNO).

За словацькими законами Хегера має призначити президентка Зузана Чапутова.

Урядова криза в Словаччині почалася після того, як з'ясувалося, що Матович без узгодження з партнерами по коаліції уклав договір з Росією про постачання "Спутіка V". Зузана Чапутова розкритикувала дії прем'єра. За кілька днів шестеро членів уряду покинули свої пости. 

На початку березня Словаччині довелося просити вибачення перед Україною через невдалий жарт Матовича. Той сказав, що "пообіцяв" Росії Закарпаття за вакцину проти ковіду.

Матович займає посаду прем'єра Словаччини з березня 2020 року.

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