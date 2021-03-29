В Омську помер ще один лікар, який лікував Навального

В Омську помер завідувач відділенням травматології та ортопедії лікарні швидкої допомоги №1 Рустам Агішев. Саме в цьому лікувальному закладі лікували Олексія Навального після отруєння "Новачком".

За повідомленням місцевих ЗМІ, причиною смерті 63-річного лікаря став інсульт, який Агішев переніс торік у грудні.

Лікар помер 26 березня.

Повідомляється, що Рустам Агішев останні 30 років працював у лікарні невідкладної допомоги, з 2001 року очолював відділення травматології та ортопедії. Був заслуженим лікарем РФ.

За останній час це вже не перша смерть у керівному складі омської лікарні №1. На початку лютого у віці 55 років помер заступник головного лікаря клініки Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті - серцевий напад.

Раніше ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, звільнився з лікарні. Медик стверджував, що перехід на нове місце роботи, в приватну клініку, пов’язаний з тим, що він "любить хірургію більше, ніж адміністрування", передає Радіо Свобода.

Під час перебування Навального в омській лікарні Калініченко відповідав за надання медичної допомоги політику, спілкування з лікарями з Німеччини і, в перший день госпіталізації опозиціонера, за зв’язок з пресою. Потім обов’язок спілкуватися з журналістами поклав на себе головний лікар закладу, член "Єдиної Росії" Олександр Мураховський. Саме він заявив працівникам ЗМІ, що причина важкого стану Навального - "порушення обміну речовин". Крім того, Мураховський протягом двох діб не дозволяв перевезти опозиціонера на лікування до Берліну.

Пізніше Мураховський призначили главою регіонального Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку його лікували в омській лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.