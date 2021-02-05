В Омську раптово помер лікар, який лікував Навального

4 лютого в Омську помер заступник головлікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої допомоги №1 Сергій Максимишин. Він працював в лікарні протягом 28 років. Саме в цьому лікувальному закладі

лікували Олексія Навального після отруєння "Новічком".

Як повідомляють російські ЗМІ, Максимишин помер на робочому місці через серцевий напад.

"Людина хворіла, переживала за своїх родичів, він поховав батьків цього року. Він помер на роботі, у своїй реанімації, в якій працював", - заявила "Відкритим медіа" речниця МОН Омської області Галина Назарова. За її словами, Максимишина поклали в реанімацію, і він там помер.

Соратник Навального Леонід Волков у коментарі CNN підтвердив, що Максимишин керував лікуванням російського опозиціонера в Омській лікарні.

"Він знав більше від будь-кого про стан Олексія, тому я не можу виключати, що він помер не своєю смертю. Але система охорони здоров'я в Росії залишає бажати кращого, тому лікарі в його віці можуть помирати раптово. Сумніваюся, що його смерть будуть розслідувати", - сказав Леонід Волков.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку його лікували в омській лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін назвав Навального "пацієнтом німецької клініки".

У грудні Навальний опублікував розмову з агентом ФСБ, причетним до його отруєння.

17 січня Навальний прилетів до Москви, де його одразу ж заарештували.

27 січня розслідувачі заявили, що співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб.

2 лютого Симоновський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві і Петербурзі. Проти них виставили ОМОН, який застосовував силу при затриманнях.

31 січня в Росії відбулася друга загальнодержавна акція протесту в підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального. Вона супроводжувалася надзвичайним, навіть за мірками РФ, поліцейським насиллям. Протягом доби було затримано понад 5000 осіб, серед яких - 82 журналісти. За оцінками ліберальних російських медіа, проти мітингувальників на вулиці вийшла рекордна кількість поліції за останні 20 років.

Україна закликала до санкцій проти Росії за "брутальне насильство" під час розгону акцій протесту.