Трамп відмовився давати покази в Сенаті у справі про імпічмент

Колишній президент США відмовився давати покази в Сенаті, де будуть розглядати справу про його імпічмент.

"Президент не даватиме свідчень у неконституційному провадженні", - сказав CNN радник експрезидента Джейсон Міллер.

Адвокати Трампа у відповіді на формальний запит Сенату заявили, що "використання Конституції для проведення так званої процедури імпічменту - занадто серйозна справа, щоб намагатися грати в ці ігри".

Представники обвинувачення можуть трактувати відмову Трампа як доказ його вини. "На суді ми доведемо, що поведінка президента Трампа не має виправдання. Негайна відмова давати покази є красномовною і прямо вказує на висновок, що підтверджує його провину", - сказав конгресмен Джеремі Раскін.

Під час розгляду першого імпічменту (тоді Сенат виправдав Трампа) демократи не просили викликати президента.

Сенат почне розглядати справу про імпічмент на наступному тижні, 9 лютого.

Для імпічменту потрібно дві третини голосів, тоді як Демократична і Республіканська партії мають однакову кількість сенаторів.

Справа Трампа унікальна тим, що вперше в історії США йдеться про імпічмент президента, який вже пішов з посади. Втім, цей судовий процес має не лише символічне значення. Після обвинувального вироку Сенат може заборонити Трампу балотуватися знову на посаду глави держави.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Тоді в результаті безладів загинули 5 осіб, зокрема один поліцейський.