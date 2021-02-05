Росія депортує дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини через підтримку Навального

У МЗС Росії заявили, що такі дії дипломатів "неприйнятні і не відповідають їх дипломатичному статусу".

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило "personaе non grataе" дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини, які брали участь в акціях на підтримку Олексія Навального 23 січня у РФ.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на цитату відомства.

"Працівниками Державтоінспекції зафіксовано участь "дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року. У зв'язку з цим на Смоленську площу викликали посла Швеції, тимчасового повіреного в справах Польщі і посланника дипмісії ФРН. Їм був заявлений протест і було сказано, що такі дії дипломатів "неприйнятні і не відповідають їх дипломатичному статусу", - завили в МЗС Росії.

У Москві розраховують, що в подальшому дипмісії всіх трьох країн і їхній персонал "будуть строго слідувати нормам міжнародного права".

"Дипломатів, які брали участь в незаконних акціях дипломати відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року оголошено" persona non grata". Їм наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МЗС повідомляли тільки про участь в мітингах "шведського дипломата". Про це представник міністерства Марія Захарова згадала 2 лютого. За її словами, це обговорювали на переговорах міністри закордонних справ двох країн Сергій Лавров і Анн Лінде. Пізніше джерело в Москві сказав журналістам, що шведський дипломат брав участь "у незаконній акції на Невському проспекті" 23 січня, і що шведській стороні це добре відомо.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви відправив російського опозиціонера Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього прихильники Навального оголосили про акції в Москві та Петербурзі. Проти них виставили ОМОН, який застосовував силу під час затримань.

31 січня в Росії відбулася друга загальнодержавна акція протесту на підтримку заарештованого опозиціонера. Вона супроводжувалася надзвичайним, навіть за мірками РФ, поліцейським насиллям. Протягом доби було затримано понад 5000 осіб, серед яких 82 журналісти. За оцінками ліберальних російських медіа, проти мітингувальників на вулиці вийшла рекордна кількість поліції за останні 20 років.

Україна закликала до санкцій проти Росії за "брутальне насильство" під час розгону акцій протесту.