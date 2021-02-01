Україна закликала до санкцій проти Росії за "брутальне насильство" під час розгону акцій протесту

"Ціна закликів до продовження діалогу з Росією - це нові побиті та затримані".

Міністерство закордонних справ України назвало "брутальним насильством" дії російських силовиків під час розгону акцій протесту в Москві та інших містах 31 січня і закликало покарати Росію новими санкціями.

"Черговий акт придушення прав російських громадян на мирні зібрання та свободу слова, арешти членів опозиції та представників засобів масової інформації, переслідування незгодних з агресивною політикою російської влади всередині країни та на міжнародній арені є тривожними свідченнями подальших обмежень основних прав і свобод та порушення Росією своїх міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення прав людини", - йдеться в коментарі МЗС.

Міністерство ввадає, що Росія, культивуючи беззаконня і брутальне насильство всередині країни, застосовує аналогічні методи і підходи й в міжнародній політиці, і такі дії не можуть залишатися з боку міжнародного співтовариства.

"Настав час для більш рішучих дій та притягнення до відповідальності за насильницькі акції проти свого народу та агресію проти народів сусідніх країн. Добре відомо, що відчуття безкарності породжує насильство. Саме тому мають бути невідкладно застосовані усі міжнародні механізми тиску, у тому числі санкційного, за порушення прав людини", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні ціна закликів до продовження діалогу з Росією - це нові побиті та затримані протестувальники, які виступають за права людини та демократію, та подальше розкручування спіралі насильства в Росії", - заявив МЗС.

Нагадаємо, що 31 січня в Росії відбулася друга загальнодержавна акція протесту в підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального. Вона супроводжувалися надзвичайним, навіть за мірками РФ, поліцейським насиллям. Протягом доби було затримано більше 5000 осіб, серед яких - 82 журналісти. За оцінками ліберальних російських медіа, проти мітингувальників на вулиці вийшла рекордна кількість поліції за останні 20 років.