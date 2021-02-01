Шмигаль заявив про можливість послаблення карантину в окремих регіонах

Кількість "активних" хворих в Україні опустилася нижче 200 тисяч.

Прем'єр Денис Шмигаль на нараді з президентом Володимиром Зеленським заявив про можливість послаблення карантину в окремих регіонах.

"Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення", - цитує Шмигаля пресслужба Офісу президента.

З 25 січня, після того як закінчився термін так званого локдауну - жорстких карантинних заходів, в Україні діють каратинні обмеження "помаранчевої" зони.

Шмигаль сказав Зеленському, що в Україні вперше за тривалий час кількість "активних" хворих на коронавірус опустилася нижче 200 тисяч. При цьому за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

"На тлі зниження всіх показників підтверджується факт, що люди менше звертаються до лікарів і менше роблять ПЛР-тестів. Самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря й госпіталізуються лише у випадку погіршення стану та важкої хвороби", - поскаржився прем'єр.

В той же час зростає кількість тестувань методом ІФА та значно збільшилася кількість проведених експрес-тестів – 34 600 порівняно з 20 тисячами позаминулого тижня.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні виявили тільки 2030 нових випадків коронавірусної хвороби, що підтверджує тренд на зменшення кількості інфікованих. Для прикладу, в неділю 24 січня було 2516 випадків, 17 січня - 3034 випадки, 10 січня - 4288 випадків, 3 січня - 4158 випадків.