Разумков: "Підстав для розпуску Ради немає"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що підстав для розпуску українського парламенту немає. За його словами, наразі відсутні конституційні підстави для дострокових виборів Ради.

Про це Разумков заявив на брифінгу після закінчення погоджувальної ради, передає кореспондент LB.ua.

"На щастя, сьогодні немає передумов для дострокового припинення повноважень Верховної Ради дев’ятого скликання. Давайте по пунктах. Перше. Навіть якщо вийде п'ятнадцять людей, то у нас буде 231 людина у фракції. І цього достатньо, щоб коаліція продовжувала працювати. Тому що фракція "Слуга народу" працює на правах коаліції у стінах Верховної Ради. Навіть якщо немає 226, то, дійсно, це створює підстави для формування нової коаліції. Конституція дозволяє це зробити протягом 30 днів. Якщо цього дійсно не відбувається, то це створює підстави", - заявив він.

Щодо підстави про відсутність пленарних засідань Ради протягом 30 днів, то Разумков підтвердив, що парламент не працював через локдаун у січні.

"Це вимушена ситуація. Але а все-таки вимушених ситуацій стосовно Конституції не буває. Однак, згідно з рішенням КСУ 2004 року, було чітко виписано, що 30 днів починають рахуватися з дня, коли за планове засідання Верховної Ради не змогло відбутися. Тобто, якби ми зібралися і не змогли працювати, то така процедура, і розпочався б відлік 30 днів. Сьогодні, на щастя, таких проблем немає. Верховна Рада працює. Коли ми змінювали графік роботи, то це було рішення Верховної Ради... Тому станом на сьогодні передумов немає. Сподіваюся, що вони не з’являться. Якщо будуть такі факти, то будемо їх врегульовувати", - додав він.

Голова ВР підтвердив, що сьогодні фракція "Слуга народу" проведе засідання о 18:00, де буде розглянуто питання виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції.

"Сьогодні буде фракція. На фракції буде рішення. Я думаю, що мені не дуже коректно коментувати рішення фракції", - сказав він.

Як повідомляють джерела LB.ua у "Слузі народу", "результати по підписах за виключення Дубінського нікому з депутатів не показують. Кулуарно інформація різна. Хтось говорить, що зібрали вже понад 200 підписів. Хтось, що не більше 120-ти, чого недостатньо для виключення", - зазначив співрозмовник.

Про ризики розколу фракції і ймовірного розпуску Ради у зв’язку з ймовірним виключенням Дубінського з фракції читайте у статті "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".