Нардеп "Слуги народу" пригрозив колегам з ОПЗЖ народним трибуналом

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв пригрозив парламентарям з ОПЗЖ "народним трибуналом". Таким чином він відповів на репліку Вадима Рабіновіча на вчорашній погоджувальній раді, в якій він назвав "слуг народу" чортами.

Потураєв під час виступу з нагоди відкриття п'ятої сесії заявив, що СН є "тонкою червоною лінією", яка відділяє колишніх "регіоналів" від народного трибуналу. Він нагадав про пісню часів Євромайдану "Кожен регіонал - під народний трибунал".

"Я хочу вам сказати, шановні колеги з певної фракції, що ми, слуги народу, яких ви називаєте чортами - ця тоненька червона лінія, яка відділяє вас від народного трибуналу. Бо ми законослухняні люди. І ми ще не вирішили, як будемо реагувати на хамські закиди вчора", - заявив він.

Потураєв додав, що якщо червона лінія буде розірвана, то "з іншого боку радикалізація вже така, що з вами ніхто не буде товаришувати і мусорними баками це не закінчиться. Це закінчиться дуже поганими наслідками".

Народний депутат також закликав "збавити градус емоцій" і триматися у межах цивілізованого парламентаризму.

Рабіновіч під час виступу вчора заявив, що в Україні заборонили книжку Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" і назвав у цьому контексті владу "представниками диявола" і рагулями. Насправді ж твір Булгакова не заборонили – заборона ще з 2019 року діє на ввезення тільки одного конкретного видання з передмовою про представників російського кіно Юрія Кари, Миколи Бурляєва та Валентина Гафта. Ці люди публічно підтримували російську агресію проти України і внесені до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.