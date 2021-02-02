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​Арахамія не виключає можливості створення коаліції з "Батьківщиною"

"Що стосується потенційно коаліційної угоди, то це - відкритий діалог".

​Арахамія не виключає можливості створення коаліції з "Батьківщиною"
Фото: Макс Левин

Глава парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з фракцією партії "Батьківщина" у Верховній Раді.

Про це він заявив журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"З приводу коаліції ми (з  Юлією Тимошенко, -ред.) нічого не обговорювали, але все можливо в країні", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що фракція "Слуга народу", як монобольшінство, ніколи не працювала в режимі коаліції, і це "може бути незвично", оскільки "треба буде більше питань узгоджувати один з одним".

"Але що стосується потенційно коаліційної угоди - або з Тимошенко або з іншою фракцією або групою, - то це - відкритий діалог", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, 1 лютого на брифінгу після закінчення погоджувальної ради  Юлія Тимошенко прокоментувала можливе створення нової коаліції зі "Слугою народу". Вона зазначила, що єдиним на її погляд виходом з кризової ситуації є об'єднання всіх політичних сил. 

Відповідаючи на питання щодо можливого створення нової коаліції "Батьківщини" із "Слуги народу" та групою "Довіра" після виключення нардепа СН Олександра Дубінського та виходу деяких парламентарів з фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне та всеохопне об'єднання заради того, щоб врятувати Україну та українську націю, ми будемо в цьому брати участь".

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