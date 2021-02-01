Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)

Комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронний в межах парламентського контролю провели спільне закрите для преси засідання за участю керівництва Служби безпеки України щодо гучних справ та кібербезпеки.

Про це в коментарі LB.ua повідомила член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла.

"Сьогодні відбулося спільне засідання двох парламентських комітетів. Був присутній голова СБУ Іван Баканов та його заступники, а також - слідчі, які відповідно займаються цією справою. Комітети з питань нацоборони та розвідки разом з правоохоронним спільно вирішили взяти надану інформацію СБУ до відома, а також - рекомендувати СБУ надалі інформувати комітети щодо ходу розслідування співробітниками відповідних справ, а у разі виникнення необхідності чи обставин, СБУ - своєчасно надавати комітетам відповідну інформацію", - сказала вона.

Безугла також додала, що на спільному засіданні комітетів за участю керівництва СБУ обговорювалося питання кібербезпеки та інформаційної безпеки.

"Зокрема, щодо мережі телеграм-каналів, що ймовірно пов'язані з РФ. А також питання спільної роботи над законопроєктом про реформу СБУ (3196-Д). Це стосувалося процесу підготовки законопроєкту до другого читання. Це законопроєкт, який і запустить реформу СБУ", - наголосила Безугла.

Оновлено. СБУ буде детально вивчати можливі зв’язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації замовного вбивства Андрія Наумова, зі спецслужбами Російської Федерації.

Про це заявив Баканов під час виступу на засіданні, передає пресслужба СБУ.

"Як бачимо з окремих аудіозаписів, оприлюднених у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тож буде детально вивчено можливий зв’язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", - зазначив він.

Баканов зазначив, що мотивом для готування замовного вбивства Наумова є його професійна діяльність, оскільки він не давав змоги злочинній групі призначити своїх людей на посади у спецслужбу. Це підтверджують рприлюднені записи розмов фігурантів.

Також голова СБУ наголосив, що спецслужба безпеки має унікальний досвід із розкриття замовних вбивств – тільки протягом 2020 року таких справ було 12.

"Розкриття організації замовного вбивства Андрія Наумова – нічим не відрізняється від інших аналогічних злочинів. Для нас усі життя – однакові", - підкреслив Баканов.

"Зрадник у наших лавах – це, безумовно, неприємний факт. Але затримання його та інших осіб якраз і свідчить про те, що ми взяли курс на очищення СБУ. На побудову нової – ефективної та дієвої – спецслужби", - додав голова СБУ.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" пояснили, як зміниться СБУ після реформи. У серпні 2019 року Баканов заявляв, що в рамках реформи спецслужби заплановано скоротити кількість її співробітників, а решті - піднімуть зарплати. Також після реформи введуть систему спецзвань. При цьому Баканов зазначав, що не виключає, що на реформу СБУ впливали "ворожі спецслужби".

23 січня правоохоронці затримали полковника “Альфа” СБУ Юрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. За версією слідства, замовником вбивства є колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний. 26 січня йому оголосили про підозру.

ЗМІ оприлюднили записи телефонних розмов Нескоромного, на яких той прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву. 29 січня Расюк підтвердив, що замовником замаху на Наумова був Нескоромний. Слідчі Служби безпеки України оголосили Нескоромного у розшук.