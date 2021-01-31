Комітети Ради проведуть закрите засідання через резонансні події у СБУ

1 лютого 2021 року відбудеться спільне закрите засідання Комітетів Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки і з питань правоохоронної діяльності щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками СБУ.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

“1 лютого 2021 року о 15:00 розпочнеться спільне закрите засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності”, – йдеться у повідомленні.

Під час засідання планується заслухати інформацію керівництва СБУ (Івана Баканова, - ред.) “щодо резонансних подій, пов’язаних зі співробітниками Служби безпеки України, та перспективи розвитку Служби”.

Нагадаємо, 23 січня правоохоронці затримали полковника “Альфа” СБУ Юрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

За версією слідства, замовником вбивства є колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний. 26 січня йому оголосили про підозру.

ЗМІ оприлюднили записи телефонних розмов Нескоромного, на яких той прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

29 січня Расюк підтвердив, що замовником замаху на Наумова був Нескоромний.

Слідчі Служби безпеки України оголосили Нескоромного у розшук.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.