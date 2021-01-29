У Франції затримали ще двох підозрюваних у побитті українського підлітка

У Франції затримали вже 12 осіб, які підозрюються у жорстокому побитті українського підлітка.

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на прокуратуру Парижа, передає "Укрінформ".

За даними видання, зранку 29 січня правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Загалом на сьогодні у цій справі затримано 11 підлітків та дорослого.

Нагадаємо, 15 січня на 15-річного Юрія напали неподалік Ейфелевої вежі у Парижі. Група невідомих атакувала компанію студентів коледжу з металевими палицями, битами і ножами. Всі, окрім Юрія, втекли. Хлопець зараз перебуває у реанімації, у нього множинні переломи та поранення від ножа.

Мер Парижа Анн Ідальго висловила підтримку українському підлітку. Також на захист підлітка виступив відомий французький футболіст, нападник збірної Франції й іспанського клубу "Барселона" Антуан Грізманн.

На заклик підтримати Юрія та його родину у твіттері відгукнулися ключові французькі політики, громадські діячі та знаменитості, зокрема, міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував їм за підтримку.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що напад на підлітка "шокує своєю дикістю, варварством та ненавистю".

Учора у м. Ванв у передмісті Парижа поліція затримала дев'ятьох неповнолітніх за підозрою у побитті українського підлітка. За повідомленнями прокуратури Парижа, заарештовані були поміщені під варту за звинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки