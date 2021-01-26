Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі

Справа, яка сколихнула Францію: 10 днів тому невідомі жорстоко побили 15-річного українця Юрія у Парижі. Побитий мало не до смерті школяр поступово виходить з коми у паризькій лікарні . Його життю нічого не загрожує, а тим часом винні у побитті залишаються на свободі.

Фото: paris-life.info Квартал Богренель, Париж

На перший погляд квартал Богренель у 15-му окрузі Парижа зовсім не схожий на місце, яке потрібно обходити десятою дорогою. Тут розташований один з найбільших торгових центрів округу, вулиці з численними магазинами, туристичні місця з набережною Сени і Ейфелевою вежею в радіусі двох кілометрів. Тим не менше, саме тут 15 січня близько шостої вечора на старшокласника Юрія та його товаришів напала група з десяти молодиків. Так ситуацію описав французькому телебаченню двоюрідний брат Юрія Петро: “Вони були там (на плацу Богренель) після уроків (коледж Гійом Аполлінер розміщується поруч). Банда з Ванв (південна околиця Парижа) шукала когось з нашого кварталу. Здається, йдеться про конкуруючі банди. Коли Юрій спробував втекти, то зачепився і впав (...) Не думаю, що він втягнутий у подібні історії”. Товаришам Юрія вдалося врятуватися і сьогодні його мати просить їх “не боятися” і “розповісти правду” про той злощасний вечір.

На камерах спостереження, відео яких було оприлюднено у мережі з анонімного аккаунту наприкінці минулого тижня, можна побачити, як поваленого на землю юнака б’ють невідомі, вдягнуті у темний одяг, маски і капюшони. На кадрах, які можуть шокувати, видно як хлопця лупцюють ногами, бейсбольними битами, металевими кийками та навіть молотком перед тим, як втекти у різних напрямках, залишивши лежати на землі.

Фото: скрін відео

Медична експертиза виявила у Юрія травму голови, гематому, контузію та кілька серйозних переломів, не кажучи про численні забиття та рани. Після шестигодинної операції та більше тижня у комі йому стає краще, повідомила в Інстаграмі його мати. Раніше, під час зустрічі з українським консулом, завідувач реанімаційного відділення шпиталю Некер сказав, що стан Юрія важкий, але є позитивна динаміка. Кілька днів тому своє 15-річчя хлопець зустрів у лікарні у непритомному стані.

У день нападу паризька поліція розпочала розслідування, а прокуратура порушила справу за спробу навмисного вбивства. Досі жодних арештів не відбулося.

Фото: usionline

Справа, яка шокувала Францію і Україну

Жорстокість нападу викликала хвилю обурення як у Франції, так і в Україні. Володимир Зеленський у Телеграмі закликав знайти й покарати нападників. “Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави. Україна зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці”, - написав президент. Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що тримає питання на особистому контролі. “Молимося за його одужання. Наші консули у постійному контакті з рідними юнака і взаємодіють з французькими правоохоронцями для швидкого і об’єктивного розслідування", - зазначив дипломат.

Фото: Lb.ua Посол України у Франції Вадим Омельченко

У Франції справа про напад на Юрія облетіла перші шпальти національної преси і випуски новин на центральних каналах. Українська спільнота збирає гроші на допомогу родині, у той час як у соцмережах активізувалися навіть французькі зірки — футболіст Антуан Грізманн назвав відео побиття “нестерпним”, а актор Омар Сі побажав Юрію найшвидшого одужання. Французькі політики не поскупилися на сильні вирази, висловлюючи обурення з приводу нападу на школяра. У Твіттері міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін підтримав хлопчика та його родину після нападу “неймовірної дикості” і пообіцяв, що слідство “проллє світло на факти цього неправомірного діяння”. Мер Парижа Анн Ідальго так само у Твіттері висловила шок з приводу “нечуваної агресії” і закликала “покарати винних”. Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував їм усім за допомогу.

Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

Банди насуваються на “безпечні” житлові квартали

Наразі основною гіпотезою поліції є причетність до нападу банди молодиків з Ванв (південне передмістя Парижа), які прийшли у квартал Богренель звести рахунки після сутички, яка відбулася кількома днями раніше на тому самому місці. Чи мав причетність до попередньої сутички сам Юрій наразі достеменно невідомо, однак за словами мами хлопця, її син — сумлінний учень, дисциплінований хлопець.

Фото: usionline Юрій з родиною

Очі всього Парижа тим часом прикуті до кварталу Богренель, ситуація в якому, за словами мешканців, псується з кожним роком. “Дійсно є групи молодих людей, яких пов’язують з дрібними злочинами на плацу, крадіжками, бійками...”, - підтвердив мер 15-го округу Філіпп Гуджон, наголосивши, що “агресія 15 січня безпрецедентна, ми ніколи не стикалися з таким значним насильством". Робота поліцейських патрулів вже певний час була посилена у цьому районі, де до того ж встановили вісім додаткових камер спостереження.

За даними префектури поліції Парижа, на 1 січня у французькій столиці було зареєстровано 15 банд, за участю яких у 2020 році було здійснено 83 правопорушень (бійки, грабежі). За минулий рік через діяльність банд відбулося 187 арештів, у двох третинах випадків винуватці — неповнолітні.

Фото: EPA/UPG Французькі офіцери поліції патрулюють вулиці Парижа

Справа про побиття Юрія набула у Франції такого розголосу, що тиск з боку медіа і громадськості не дасть слідчим зарити цю справу у далеку скриню. Не останню роль у цій медіатизації зіграло оприлюднення в інтернеті кадрів з камери відеоспостереження анонімним аккаунтом, яке настільки шокувало столицю, що справедливості для Юрія тепер вимагають всі – від мешканців кварталу до футболістів і політиків.