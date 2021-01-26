Меркель та Байден домовилися посилити співпрацю

Канцлерка ФРН Ангела Меркель та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої домовилися про співпрацю в подоланні пандемії COVID-19 та в інших сферах.

У понеділок, 25 січня, лідери країн провели телефонну розмову - першу, відколи Байден обійняв посаду глави держави, передає DW.

Повідомляється, що під час розмови Меркель привітала Байдена з інавгурацією та запевнила американського президента в готовності Німеччини "взяти на себе відповідальність" у вирішенні спільно з партнерами світових проблем, зокрема пандемії COVID-19. Канцлерка також привітала повернення США до Паризької кліматичної угоди та ВООЗ.

У свою чергу в Білому домі повідомили, що Байден у розмові заявив про прагнення "поглибити" відносини між США та Німеччиною, а також вдихнути нове життя в трансатлантичні зв'язки.

За повідомленнями обох сторін, президент США та канцлерка ФРН також обговорили ситуацію в Україні, Росії, Китаї, Афганістані та Ірані.

Ангела Меркель запросила Джо Байдена відвідати Німеччину, коли це стане можливим після подолання пандемії COVID-19.

Як повідомляли, першу розмову як президент Байден провів з Трюдо.

Нагадаємо, Байден у перший день свого президентства підписав 17 документів, переважно спрямованих на скасування розпоряджень його попередника Дональда Трампа.

Зокрема, він повернув Штати до Паризької кліматичної угоди, з якої вони вийшли у листопаді 2020 року. Адміністрація надішле відповідного листа до ООН, після чого США знову стануть членами через 30 днів.