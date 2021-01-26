"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
ГоловнаСвіт

Меркель та Байден домовилися посилити співпрацю

Лідери країн обговорили ситуацію в Україні, Росії, Китаї, Афганістані та Ірані.

Меркель та Байден домовилися посилити співпрацю
Фото: wikimedia.org

Канцлерка ФРН Ангела Меркель та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої домовилися про співпрацю в подоланні пандемії COVID-19 та в інших сферах.

У понеділок, 25 січня, лідери країн провели телефонну розмову - першу, відколи Байден обійняв посаду глави держави, передає DW.

Повідомляється, що під час розмови Меркель привітала Байдена з інавгурацією та запевнила американського президента в готовності Німеччини "взяти на себе відповідальність" у вирішенні спільно з партнерами світових проблем, зокрема пандемії COVID-19. Канцлерка також привітала повернення США до Паризької кліматичної угоди та ВООЗ.

У свою чергу в Білому домі повідомили, що Байден у розмові заявив про прагнення "поглибити" відносини між США та Німеччиною, а також вдихнути нове життя в трансатлантичні зв'язки.

За повідомленнями обох сторін, президент США та канцлерка ФРН також обговорили ситуацію в Україні, Росії, Китаї, Афганістані та Ірані.

Ангела Меркель запросила Джо Байдена відвідати Німеччину, коли це стане можливим після подолання пандемії COVID-19.

Як повідомляли, першу розмову як президент Байден провів з Трюдо.

Нагадаємо, Байден у перший день свого президентства підписав 17 документів, переважно спрямованих на скасування розпоряджень його попередника Дональда Трампа.

Зокрема, він повернув Штати до Паризької кліматичної угоди, з якої вони вийшли у листопаді 2020 року. Адміністрація надішле відповідного листа до ООН, після чого США знову стануть членами через 30 днів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також