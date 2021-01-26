Портрет Ендрю Джексона все-таки покине 20-доларову купюру

На нових 20-доларових купюрах з'явиться портрет афроамериканки Гаррієт Табмен, яка виступала проти рабства і за соціальні реформи у США середини XIX - початку XX століття.

25 січня Білий дім заявив, що прискорить плани щодо заміни купюр із сьомим президентом США Ендрю Джексоном на банкноти із зображенням Гаррієт Табмен, передає "Голос Америки".

"Важливо, щоб наші банкноти, наші гроші відображали історію і різноманітність нашої країни, і зображення Гаррієт Табмен, що прикрашає нову 20-доларову банкноту, безумовно, зробить це", - заявила речниця президента Джен Псакі.

Банкноти з Табмен стануть першим випадком, коли на доларах розмістять портрет афроамериканця. Героїня руху проти рабства також буде першою з кінця XIX століття жінкою, чий портрет помістять на доларах.

Для США Гаррієт Табмен є невід'ємною частиною історії боротьби чорношкірого населення за свої права. Табмен найбільш відома участю в діяльності "Підземної залізниці" - підпільної організації аболіціоністів, які переправляли рабів-утікачів з південних штатів на Північ і в Канаду. У 1850-х роках Табмен особисто здійснила 19 поїздок на Південь, звільнивши понад 300 рабів і надихнувши на втечу тисячі.

Під час Громадянської війни Табмен була розвідницею армій Півночі, а під кінець життя підтримала боротьбу жінок за громадянські права.

Ендрю Джексон - сьомий президент США і єдиний президент, який колись побував в полоні: юний Ендрю брав участь у Війні за Незалежність і був схоплений англійцями. Він став юристом, купив плантацію, на якій працювали раби, а потім зайнявся політикою. Ставши президентом, Джексон проводив виключно жорстоку політику щодо індіанців - їх виганяли з рідних місць, а землі конфісковували. У результаті дій Джексона до США були приєднані Флорида і Техас.

Мінфін США оголосив про плани розмістити на 20-доларових банкнотах портрет Табмен в 2015 році - за президентства Барака Обами. Героїню руху проти рабства вибрали за численними зверненнями американців. Випуск банкнот з жіночим портретом планувалося приурочити до сторіччя 19-ї поправки до Конституції США про виборче право для жінок.

Під час своєї президентської кампанії 2016 року Трамп розкритикував плани замінити президента Ендрю Джексона Гаррієт Табмен, назвавши цей крок "чистою політкоректністю". Він запропонував помістити її фотографію на дводоларову купюру, яка більше не друкується.

У 2019 міністр фінансів Стів Мнучін оголосив, що заміна 20-доларової банкноти відкладається до 2028 року, пославшись на "проблеми безпеки", пов'язані з підробкою однієї з найпопулярніших банкнот, що перебувають в обігу.