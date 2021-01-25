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Розробник систем для голосування Dominion подав проти адвоката Трампа позов на $1,3 млрд

Компанія заявила, що Джуліані наніс їй непоправної шкоди своїми заявами.

Розробник систем для голосування Dominion подав проти адвоката Трампа позов на $1,3 млрд
Фото: EPA/UPG

Канадський виробник машин для голосування Dominion Voting Systems подав до суду на Руді Джуліані, особистого адвоката Дональда Трампа, за його заяви про махінації на виборах президента США.

Про це пише CNN.

У своєму позові компанія, яка вимагає 1,3 млрд доларів компенсації, звинувачує Джуліані в "великій брехні" про те, що Dominion нібито вкрала мільйони голосів та сфальсифікувала результати голосування.

"Як і планували Джуліані та його люди, "велика брехня" розійшлася соціальними мережами - там постили, перепощували та лютували через те, що Dominion вкрав голоси. Якась брехня - маленька брехня - постійно з'являється в соцмережах, а тоді зникає разом з кожним наступним новинним циклом, але ця "велика брехня" була іншою. Шкода, нанесена бізнесу та репутації Dominion є безпрецедентною та непоправною, оскільки в неї завзято вірять мільйони людей", - йдеться у позові.

Юристи Dominion вказують, що Джуліані так і не зміг підтвердити судовими позовами свої слова про те, що компанія нібито належить венесуельським комуністам та махлювала з результатами виборів.

Це вже другий позов про наклеп, поданий канадською компанією за останні тижні. Вона вже судиться з адвокаткою Сідні Пауелл, яка теж робила подібні заяви.

Нагадаємо, що конспірологічна теорія про те, що "голоси Трампа вкрали машини", намагалася пояснити його поразку втручанням в роботу пристроїв для голосування. Прихильники колишнього президента США заявляли, що Dominion тісно пов'язана з демократами і могла зараховувати голоси Трампа його конкуренту. Бездоказову "змову" активно обговорювали в соціальних мережах та на форумах консерваторів.

Представники Dominion категорично відкидали подібні твердження як брехливі.

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