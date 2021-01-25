У ПАРЄ підтримали оскарження повноважень російської делегації

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38 делегатів від різних країн-членів Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували за українську позицію –оскарження повноважень російської делегації в ПАРЄ. Вони наголосили на "вагомості підстав". 61 висловився проти.

Запуск процедури розпочала голова української делегації в асамблеї - Марія Мезенцева. Мінімально для початку процедури необхідно було 30 голосів делегатів. В подальшому це питання надійде на розгляд Моніторингового комітету асамблеї. Про це LB.ua повідомило джерело в ПАРЄ.

Згідно з процедурою, після розгляду Моніторинговим комітетом доповідь винесуть на розгляд Асамблеї для ухвалення остаточного рішення. Якщо його підтримають, Росію позбавлять права голосу, як це було 2014 року. Остаточне рішення буде ухвалено пізніше на цьому тижні.

Марія Мезенцева у ПАРЄ

Голова української делегації Марія Мезенцева повідомляла, що до оскарження планували долучитися парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії, пише DW.

Причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту РЄ, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод. Питання про оскарження повноважень РФ постало на тлі отруєння та затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Мезенцева повідомляла, що Україна вважає доцільним підняття цієї теми у ПАРЄ у рамках оскарження повноважень Росії.

Нагадаємо, що російську делегацію вже позбавляли права голосу в 2014 році після початку окупації Криму. Санкції продовжували кілька разів, аж поки у 2019 році асамблея не внесла зміни до регламенту, що дозволило Росії повернути повноваження.

Україна у відповідь на цей крок заявила, що відмовляється від участі в осінній сесії 2019 року. У січні 2020 ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації.