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Уряд Естонії вперше очолила жінка

43-річна Кая Каллас є ексдепутаткою Європарламенту.

Уряд Естонії вперше очолила жінка
Фото: mke.ee

Першою в історії Естонії жінкою прем’єр-міністром стала Кая Каллас. Це відбулося після того, як парламент затвердив новий коаліційний уряд між її правоцентристською "Партією реформ" і лівою Центристською партією, передає Радіо Свобода.

Новий уряд має більшість у 59 депутатів з-поміж 101-го парламентаря, і замінить попередній кабінет міністрів, який пішов у відставку на початку цього місяця через корупційний скандал. Також припиняється участь ультраправої партії EKRE у правлячій коаліції.

"Перше, з чим ми збираємося впоратися, це криза охорони здоров'я", - сказала Каллас 25 січня, маючи на увазі пандемію COVID-19.

43-річна Кая Каллас є ексдепутаткою Європарламенту. Вона дочка одного із засновників "Партії реформ", колишнього прем’єр-міністра і екскомісара Європейського союзу Сіїма Калласа.

"Партія реформ" і "Центристська партія" стали основними політичними силами в Естонії відтоді, як балтійська країна здобула незалежність від Радянського Союзу в 1991 році. Обидві рішуче підтримують членство Естонії в ЄС і НАТО.

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