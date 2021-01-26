Прем'єр Італії зібрався у відставку на тлі політичної кризи

Сьогодні він збирається оголосити це на засіданні Ради міністрів.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте збирається оголосити про свою відставку у вівторок на засіданні Ради міністрів, а після цього подась заяву президенту Республіки Серджо Маттареллі.

Про це з посилання на пресслужбу уряду, пише CNN.

Це рішення Конте ухвалив у зв'язку з політичною кризою після виходу з коаліції партії експрем'єра Маттео Ренці "Жива Італія", що призвело до втрати коаліцією більшості в Сенаті.

Конте очолює італійський уряд з 2018 року.

Нагадаємо, що 20 січня Сенат Італії висловив вотум довіри прем'єр-міністру Джузеппе Конте після виходу з коаліції партії. Головними коаліційними партіями є "П'ять зірок" та лівоцентристська Демократична партія. Опозиційні партії втім заявили, що наполягатимуть на відставці прем'єра та звертатимуться щодо цього до президента. На початку січня колишній італійський прем'єр Маттео Ренці заявив, що його партія Italia Viva виходить з коаліції через розбіжності з владою у питаннях пандемії та відновлення економіки від коронавірусу. Це і поставило під загрозу існування правлячої коаліції.