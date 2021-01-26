Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Вітренко на фракції "Слуга народу" заявив, що не відмовиться від премії в $4 млн, - джерела
Вітренко на фракції "Слуга народу" заявив, що не відмовиться від премії в $4 млн, - джерела
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
ГоловнаСвіт

Прем'єр Італії зібрався у відставку на тлі політичної кризи

Сьогодні він збирається оголосити це на засіданні Ради міністрів. 

Прем'єр Італії зібрався у відставку на тлі політичної кризи
Прем’єр Італії Джузеппе Конте
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте збирається оголосити про свою відставку у вівторок на засіданні Ради міністрів, а після цього подась заяву президенту Республіки Серджо Маттареллі.

Про це з посилання на пресслужбу уряду, пише CNN

Це рішення Конте ухвалив у зв'язку з політичною кризою після виходу з коаліції партії експрем'єра Маттео Ренці "Жива Італія", що призвело до втрати коаліцією більшості в Сенаті.

Конте очолює італійський уряд з 2018 року.

Нагадаємо, що 20 січня Сенат Італії висловив вотум довіри прем'єр-міністру Джузеппе Конте після виходу з коаліції партії. Головними коаліційними партіями є "П'ять зірок" та лівоцентристська Демократична партія. Опозиційні партії втім заявили, що наполягатимуть на відставці прем'єра та звертатимуться щодо цього до президента. На початку січня колишній італійський прем'єр Маттео Ренці заявив, що його партія Italia Viva виходить з коаліції через розбіжності з владою у питаннях пандемії та відновлення економіки від коронавірусу. Це і поставило під загрозу існування правлячої коаліції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також