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Білорусь раптово почала перевірку боєготовності військ

Перевірка відбувається практично на всіх полігонах збройних сил.

Білорусь раптово почала перевірку боєготовності військ
Фото: mil.by

У Білорусії в понеділок, 25 січня, почалася раптова комплексна перевірка бойової і мобілізаційної готовності армії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони країни.

"Дії військ пройдуть практично на всіх полігонах збройних сил і окремих ділянках місцевості. З огляду на специфіку виконуваних завдань, військам належить діяти в різних умовах - долати водні перешкоди, відпрацьовувати навчально-бойові завдання вдень і вночі, як у лісових масивах, так і в населених пунктах", - повідомили у військовому відомстві.

Пильну увагу обіцяють приділити стану техніки і озброєння.

Завершити перевірку планується проведенням контрольних занять і тактичних навчань з бойовою стрільбою різного рівня.

Нагадаємо, вчора білоруси вийшли на недільні акції з підтримки політичних в’язнів.

Масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах, спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації. 

Протести супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували.

Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.

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