Люди, зокрема, підтримують Ігоря Лосика, який голодує вже 6 тиждень.

У неділю, 24 січня білоруси влаштовують недільні акції на підтримку політичних в’язнів.

Про це пише Телеграм-канал NEXTA.

“У районі Ангарської мешканці Міська пройшлися маршем по околицях, а в Гродно і Солігорську протестувальники вишикувалися у ланцюги солідарності”, – йдеться у повідомленні.

Учасники акцій вимагають свободу всім несправедливо засудженим білорусам, які перебувають за гратами.

Зокрема, вони підтримують блогера Ігоря Лосика, який голодує вже шостий тиждень поспіль, протестуючи проти попереднього ув’язнення.

Лосика затримали 25 червня 2020 року. Його звинувачують у використанні Telegram-каналу для “підготовки до порушення громадського порядку” напередодні президентських виборів 9 серпня. Хлопцю загрожує до восьми років в’язниці.

У свою чергу видання tut.by, з посиланням на правозахисників, повідомило про затримання вчора щонайменше 150 осіб.

Нагадаємо, у суботу, 23 січня білоруси об’єднувалися у ланцюги солідарності з політв'язнями.

Масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах, спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації.

Протести супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували.

Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.