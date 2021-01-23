Фото: Lb.ua

Удень 23 січня активісти прийшли під посольство Російської Федерації на Повітрофлотському проспектів Києві. Учасники акції висловили підтримку арештованому в Росії опозиційному політикові Олексію Навальному.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Як повідомляє кореспондент LB.ua, наприкінці акції стався конфлікт. Правоохоронці його припинили.

До активістів, які тримали в руках плакати, підійшли близько двох десятків чоловіків. Вони зривали плакати, а також виривали їх з рук учасників акції.

Прибулі заявляли, що Навальний нібито підтримував анексію Криму. Відбулася суперечка, яка переросла у штовханину.

Згодом поліція відтіснила противників мітингу.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

У столичній поліції повідомляють, що після завершення акції заяв або повідомлень щодо події в поліцію не надходило.

Нагадаємо, в Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, затриманого на місяць після повернення в Росію. Він перебуває під загрозою тюремного ув'язнення.

Станом на 19:15 повідомляють про понад 2 тис. затриманих у близько 40 містах РФ. Найбільше затриманих у Москві та Санкт-Петербурзі.