Йому заборонено в’їзд у країну впродовж 3-х років.

39-річного “злодія у законі” на прізвисько “Зюзя” примусово видворено за межі України.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Йому заборонено в’їжджати в Україну упродовж 3-х років.

За даними оперативників, “авторитет” прибув до столиці, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових «потоків», отриманих від учинення майнових злочинів.

Крім того, поліцейські з’ясували, що він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

“Оперативники встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення злочинного впливу правоохоронці провели заходи для затримання «вора в законі» та доставили до Державної міграційної служби України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня у Хмельницькій області затримано кримінального авторитета, який перетнув кордон України, попри заборону в'їзду. У листопаді 2020 року йому було заборонено в'їзд на територію України на 11 років.