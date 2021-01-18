Служба безпеки України затримала у Києві поліцейського, який вимагав 10 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що старший оперуповноважений одного з підрозділів Нацполіції вимагав гроші у громадянина, який звинувачується в умисному нанесенні тілесного ушкодження середньої тяжкості. За $10 тисяч поліцейський гарантував чоловіку, що йому не повідомлять про підозру, а кримінальне провадження - закриють. Він також обіцяв повернути автомобіль, на який нібито було накладено арешт.

Правоохоронці затримали фігуранта у столиці поблизу власного авто під час отримання всієї суми хабара.

Фото: ssu.gov.ua

Триває досудове слідство, розпочате за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловік під домашнім арештом вчинив крадіжку і намагався підкупити слідчого.