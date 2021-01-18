На Тернопільщині під час катання на імітованих санках за позашляховиком загинув 18-річний хлопець. З відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею його встигли доставити до лікарні.

Медики не змогли врятувати життя мешканцю Кременецького району. Він помер за 20 хвилин, інформує пресслужба обласної поліції.

За попередньою інформацією, близько 19:00 17 січня група з чотирьох осіб вирішила покататися проїжджою дорогою на імітованих санках.

До автомобіля марки JEEP-CHEROKEE мотузкою прив'язали капот від іншого авто та вирішили покататися. Троє сіло на імітовані санки, інший - за кермо. Під час руху, один з компанії вилетів і за інерцією врізався в дерево на узбіччі.

29-річний водій на момент нещастя перебував у стані алкогольного сп'яніння. В його крові виявили 2,3 проміле алкоголю. Даний факт внесли в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.

Нагадаємо, 5 січня на Дніпропетровщині загинув 16-річний син бізнесмена Геннадія Корбана. Разом з однокласницею він катався на квадроциклі. Підлітки не впоралися з керуванням, впали в річку і потонули.