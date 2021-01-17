На Донбасі бойовики знову стріляли з протитанкового гранатомета

Незаконні збройні формування РФ 17 січня знову порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

" В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

В ООС також додали, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Окупанти стріляли поблизу Талаківки, Луганського і Південного.