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На Донбасі бойовики знову стріляли з протитанкового гранатомета

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

На Донбасі бойовики знову стріляли з протитанкового гранатомета
Фото: Макс Левин

Незаконні збройні формування РФ 17 січня знову порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

" В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. 

В ООС також додали, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2  гектари території та передали  на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.  

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Окупанти стріляли поблизу Талаківки, Луганського і Південного. 

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