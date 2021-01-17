До пунктів обігріву за добу звернулося 804 українці

Cтаном на 17 січня в Україні розгорнули 4 836 пунктів обігріву.

Станом на 17 січня місцеві органи влади у взаємодії з ДСНС розгорнули в Україні 4 836 пунктів обігріву.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

З них 4 802 стаціонарні пункти місцевого самоврядування і 34 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів від ДСНС.

Зокрема, у Тернополі рятувальники розгорнули пересувний пункт обігріву в парку ім. Шевченка.

На території Кіровоградської області підпорядкованими підрозділами Управління ДСНС в області розгорнуто 2 мобільні пункти обігріву в спеціально відведених місцях м. Бобринець та смт Онуфріївка.

Усі пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.

Пересувні пункти обігріву також базуються на Рівненщині, а саме у Сарнах, Дубно та в обласному центрі.

Також пункт обігріву розгорнутий у місті Одеса, вул. Марсельська на розі вул. Жоліо-Кюрі.

На Миколаївщині пункти обігріву на базі транспортних засобів будуть курсувати по визначеним маршрутам на території районів.

У Запорізькій області встановлено 1 мобільний пункт обігріву на базі 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини у м. Мелітополь.

Станиця Луганська

Водночас на території Луганської області встановлено 4 пункти обігріву на базі наметів у Рубіжному, смт Станиці Луганській, смт Міловому та у Лисичанську.

Ще один модуль, де громадяни можуть зігрітися, облаштовано на КПВВ «Станиця Луганська».

Загалом упродовж доби 16 січня до пунктів обігріву звернулось 804 людини, з них 258 - до пунктів ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозують в Україні холодну погоду з температурою вночі 17-22° морозу, місцями до 25° морозу, вдень 11-16° морозу.