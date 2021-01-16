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Туриста, який загубився у Карпатах, відправили до лікарні

25-річний львів'янин заблукав в районі г. Піп Іван  Мармароський.

Туриста, який загубився у Карпатах, відправили до лікарні
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У Закарпатській області рятувальники завершили операцію з пошуку і порятунку туриста, який заблукав у горах.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Операція з пошуку та порятунку 25-річного львів'янина, який під час проходження туристичного маршруту заблукав в районі г. Піп Іван Мармароський,  завершено", - йдеться у повідомленні.

Наразі врятований проходить обстеження у Рахівській районній лікарні, куди його транспортували рятувальники.

До пошуково-рятувальних робіт було залучено 20 чоловік особового складу та шість одиниць техніки.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, про порятунок туриста рятувальникам повідомили о 21-й годині. Волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах, які проводили пошуки, знайшли його в районі полонини Струнга, за півкілометра від кордону на румунській стороні. У чоловіка обмороження кінцівок.

Його доставили у безпечне місце і чекали рятувальників. 

Напередодні рятувальники попередили про ускладнення погодних умов на г. Піп Іван Чорногірський і попросили туристів утриматися від виходу у високогір'я.

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