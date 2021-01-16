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​Вісьмох поліцейських судитимуть за те, що вони змушували людей чинити злочини, щоб потім їх розкривати

Серед обвинувачених - начальник відділу та його заступник.

​Вісьмох поліцейських судитимуть за те, що вони змушували людей чинити злочини, щоб потім їх розкривати
Фото: gp.gov.ua

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно вісьмох поліцейських Павлоградського відділу Національної поліції у  Дніпропетровській області, серед яких - начальник відділу поліції та його заступник. Їм інкриміновано створення злочинної організації, перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, скоєння крадіжок та збут наркотичних речовин.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що протягом 2019-2020 років поліцейські з метою підвищення показників роботи змушували місцевих жителів вчиняти злочини - крадіжки, зберігання наркотичних засобів, зброї, здійснюючи на них психологічний тиск та насильство.

За вчинення цих злочинів поліцейські надавали потерпілим гроші та наркотики, а потім притягували їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими теруправління Державного бюро розслідувань у місті Києві.

Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, у грудні минулого року ДБР затримало трьох поліцейських, які утримували чоловіка у гаражі і вимагали у нього $2,5 тисячі.

Раніше ДБР вручило п’ятьом поліцейським обвинувальні акти у справі про зґвалтування у Кагарлику.

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