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Поліція закрила черговий піратський он-лайн кінотеатр

Чоловіку, який був викритий в адмініструванні піратського сайту, загрожує до шести років позбавлення волі.

Поліція закрила черговий піратський он-лайн кінотеатр
Фото: пресслужба Нацполіції

В Одеській області поліція припинила діяльність нелегального онлайн-кінотеатру.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Чоловіку, який був викритий в адмініструванні піратського сайту, оголосили підозру в порушенні авторських та суміжних прав. Йому загрожує до шести років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що правопорушник за допомогою власноруч створеного онлайн-кінотеатру здійснював показ художніх фільмів та телесеріалів без дозволу власників авторських прав, чим задав їм збитків на суму понад 1 000 000 гривень. Дохід він отримував від показу реклами під час перегляду фільмів відвідувачами сайту. 

Зловмисником виявився 58-річний мешканець Одеси. За місцем проживання чоловіка було проведено кілька санкціонованих обшуків, в ході яких правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з інформацією про розробку програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяціями віртуальних платіжних терміналів.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у травні 2019-го співробітники департаменту Кіберполіції України припинили діяльність понад 30 піратських онлайн-кінотеатрів. Правоохоронці відкрили 19 кримінальних проваджень. Крім того, до суду вперше скеровано справу щодо жителя Кривого Рогу, який знімав прем'єрні покази кінофільмів в кінотеатрах і продавав ці відео для поширення. Справа була кваліфікована за ч. 1 ст. 176 (порушення авторських і суміжних прав) КК. Чоловікові загрожує до двох років в'язниці.

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