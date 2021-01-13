У Києві під час прокладання електрокабелю вул. Вишгородській внаслідок обвалу ґрунту загинув 60-річний робітник.

Про це інформує пресслужба управління ДСНС у Києві.

"13 січня о 12:06 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Вишгородській, 44-а, що в Оболонському районі столиці, на території одного з житлових будинків, стався обвал ґрунту під яким опинилась людина", - сказано в повідомленні.

Як з’ясувалося, під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю було завалено піском монтажника.

Рятувальники відразу приступили до деблокування потерпілого за допомогою аварійно-рятувального інструменту. На жаль, чоловік 1960 року народження отримав травми, несумісні з життям.

Фото: ДСНС у Києві

Фото: ДСНС у Києві

Фото: ДСНС у Києві

Бійці вилучили тіло чоловіка та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, торік у лютому в Тернополі під час зсуву ґрунту загинули двоє робітників. Чоловіки були родом з Одеської та Донецької областей.