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У Запоріжжі в цеху феросплавного заводу Коломойського обвалився дах

Ніхто з працівників не постраждав.

У Запоріжжі в цеху феросплавного заводу Коломойського обвалився дах
Фото: zabor.zp.ua

Сьогодні вранці стався обвал даху в цеху №1 Запорізького феросплавного заводу.

Про це повідомили працівники підприємства, передає видання ZaBor.

Дах обвалився посередині цеху близько 6:00 ранку. Як припускають самі працівники, це могло статися через сніг і через апарат "Гуркіт", який нещодавно там встановили. Цей апарат створював велику вібрацію.

За попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав.

Зазначається, що через обвал конструкції на заводі не встигли розлити метал, і він просто застиг в ковшах.

Фото: zabor.zp.ua

Нагадаємо, у 2019 році Конституційний Суд України задовольнив скаргу Запорізького заводу феросплавів Ігоря Коломойського, визнавши невідповідними Основному закону положення п.13 ч.1 ст.17 Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", який дозволяв детективам бюро визнавати нечинними корупційні оборудки через суд.

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