В Берліні завершилися переговори "нормандської четвірки"

Засідання проводилося у відомстві федерального канцлера на рівні політичних радників.

У Берліні у вівторок ввечері завершилися переговори представників "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника посольства РФ в Німеччині.

Засідання проводилося у відомстві федерального канцлера на рівні політичних радників.

"Переговори завершилися", - сказав дипломат.

Нагадаємо, сьогодні глава Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак прилетіли до Берліна для участі в зустрічі політичних радників "нормандського формату".

Предметом зустрічі представників було обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту.

За інформацією джерел LB.ua, переговори тривали понад 5 годин. Голова Офісу президента Андрій Єрмак був зосереджений на питаннях безпеки.