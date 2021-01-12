США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ГоловнаСуспільствоВійна

В Берліні завершилися переговори "нормандської четвірки"

Засідання проводилося у відомстві федерального канцлера на рівні політичних радників.

В Берліні завершилися переговори "нормандської четвірки"
Фото: Радіо Свобода

У Берліні у вівторок ввечері завершилися переговори представників "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника посольства РФ в Німеччині.

Засідання проводилося у відомстві федерального канцлера на рівні політичних радників.

"Переговори завершилися", - сказав дипломат.

Нагадаємо, сьогодні глава Офісу президента України Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак прилетіли до Берліна для участі в зустрічі політичних радників "нормандського формату".

Предметом зустрічі представників було обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту.

За інформацією джерел LB.ua, переговори тривали понад 5 годин. Голова Офісу президента Андрій Єрмак був зосереджений на питаннях безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також