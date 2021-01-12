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​На Миколаївщині рецидивіст із 10 судимостями втік із виправного центру на мопеді, - ЗМІ

До виходу на волю йому залишалося близько пів року.

​На Миколаївщині рецидивіст із 10 судимостями втік із виправного центру на мопеді, - ЗМІ
Фото: news.pn

З Новобузького виправного центру в Миколаївській області втік 49-літній ув'язнений Сергій Ковін.

Про це повідомляє місцеве видання "Преступности.Нет" з посиланням на адміністрацію установи.

Зазначається, що чоловік вийшов із закладу, сів на мопед і поїхав у невідомому напрямку.

Наразі правоохоронці з'ясовують, як йому вдалося втекти і знайти транспорт - чи знайшов він мопед на території виправного центру, чи відібрав у когось з мешканців міста.

Ковіна засудили до 3,5 років ув'язнення за крадіжку з проникненням у приміщення. До виходу на волю йому залишалося близько пів року. За інформацією видання, до цього терміну він уже мав 10 судимостей - з 1988 року. Він був засуджений за кілька автокрадіжок, розкрадання державного майна, хуліганство, порушення адміністративного нагляду, тяжке тілесне ушкодження, побої і тортури, крадіжку, розбій.

Більшість злочинів він скоював на Полтавщині, а останню судимість отримав за крадіжку в Олександрійському виправному центрі - украв бушлат і втік з установи. Тоді, взимку 2018 року, він два дні провів у покинутому будинку, а потім здався.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Одесі зі службового автомобіля поліції втік злочинець.

У травні 2018 року в Києві впіймали шлюбного афериста Олександра Бурлаку, який видурив у родичів дружини $60 тисяч. 23 червня під час конвоювання затриманий утік. У грудні суд засудив до п'яти років позбавлення волі поліцейського, який під час конвоювання звільнив з-під варти ув'язненого, а потім пішов із ним у ресторан і бордель.

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