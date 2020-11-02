Чоловік був засуджений за крадіжку, поєднану з проникненням в приміщення.

В Одесі у неділю ввечері зі службового автомобіля поліції втік засуджений Олег Кочетков. У місті введено план "Сирена".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі.

"Головним управлінням Національної поліції в Одеській області розшукується Кочетков Олег Миколайович, 1982 р.н., який 1 листопада о 21:13 здійснив втечу з службового автомобіля в провулку Семафорний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кочетков був засуджений за крадіжку, поєднану з проникненням в приміщення.

"Прикмети: зріст 175 см, худорлявої статури, темне рідкісне коротке волосся. Був одягнений: темно-синю майку з біло-червоною смугою на грудях, чорну куртку, темні штани, при собі мав сумку з речами", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у жовтні минулого року засуджений до довічного ув'язнення, намагаючись втекти зі спецпотяга, вбив конвоїра.