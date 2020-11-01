Поліція затримала чоловіка, який повідомив про псевдозамінування мосту Патона

У Києві надійшло повідомлення про замінування мосту Патона.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

“Рух у обох напрямках тимчасово обмежено”, – повідомили патрульні.

Оновлено. Рух мостом Патона відновлено, повідомили у Київській міськраді.

Оновлено. Як повідомив відділ комунікації поліції Києва, у результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли. Водночас поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про замінування моста, а також ще кількох об’єктів у Печерському районі.

Ним виявився уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, міст Патона “мінували” рік тому. Правоохоронці затримали 30-річного киянина, чоловік був п'яний, коли повідомив неправдиву інформацію про замінування.

Додамо, вже цього року, у день місцевих виборів, 25 жовтня, надійшли анонімні повідомлення про мінування 13 виборчих дільниць у низці областей України. Внаслідок перевірки жодне повідомлення не підтвердилося.

У жовтні у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" правоохоронці евакуювали 180 пасажирів літака після повідомлення про замінування. Ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Особу чоловіка, який повідомив про "замінування", встановлено. Ним виявився місцевий мешканець 1969 року народження. Пояснювати свій вчинок він відмовився.