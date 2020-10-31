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Окупанти стріляли з гранатометів поблизу Водяного

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості.

Окупанти стріляли з гранатометів поблизу Водяного
Фото: yavoriv-info.com.ua

Від початку поточної доби, 31 жовтня, в зоні бойових дій на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.

Так, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали відповідь.

Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці.

Нагадаємо, вчора на Донбасі загинули двоє військових, ще двох поранено.

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