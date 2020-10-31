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Винуватцю смертельної ДТП у центрі Києва повідомили про підозру

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил експлуатації транспортного засобу, що спричинили загибель кількох осіб.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру 66-річному водію, який став винуватцем смертельної ДТП на Майдані Незалежності

Про це інформує пресслужба прокуратури.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.

“Наразі водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу”, – йдеться у повідомленні. 

Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16:00 водій позашляховика Land Rover втратив контроль за керуванням автомобілем, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності та наїхав на людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту. 

Далі автомобіль врізався в рекламний щит і потім на проїжджій частині вул. Хрещатик протаранив декілька нерухомих авто, в яких також перебували люди.

У результаті ДТП на місці події загинули 30-річна та 79-річна жінки. Ще троє осіб, у тому числі 5-місячна дитина, отримали травми та були госпіталізовані. 

Водій після затримання дав свідчення, що він втратив свідомість і не міг керувати автомобілем. Тест "Драгер" на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові. 

Додамо, 13 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Крім того, з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.

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