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ЗСУ назвали імена загиблих біля Водяного військових

Загиблі - бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського.

ЗСУ назвали імена загиблих біля Водяного військових
Фото: novynarnia.com

В ніч з 29 на 30 жовтня російські окупаційні війська прицільно обстріляли з гранатометів позиції Збройних сил Украї біля Водяного. Від поранень загинули двоє військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського.

Про це повідомила пресслужба бригади.

Загиблі - сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.

"Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисників України", - йдеться у повідомленні.

Біографій загиблих не вказали.

У коментарі "Суспільному" радниця голови Херсонської ОДА Наталя Возаловська повідомила, що Михайлу Старостіну 30 років, він родом з села Новорайське Бериславського району Херсонської області. Вын пішов служити морпіхом за контрактом ще у 2010 році. Прощання з Михайлом відбудеться в його рідному селі по вулиці Соборна, 1а 31 жовтня о 12 годині дня.

Нагадаємо, опівночі 30 жовтня російсько-окупаційні війська двічі відкривали прицільний вогонь неподалік Водяного. В результаті загинули двоє військових, ще двох було поранено.

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Представники України у Тристоронній контактній групі розглядають обстріли з боку російських окупаційних військ  як спробу зриву домовленостей про припинення вогню та ініціювали екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.

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