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Російські найманці неподалік Новомихайлівки відкрили вогонь з протитанкового гранатомета

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Російські найманці неподалік Новомихайлівки відкрили вогонь з протитанкового гранатомета
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Від початку доби 29 жовтня на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Новомихайлівки, зафіксовано кілька неприцільних пострілів із ручного протитанкового гранатомета.

"Провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зазначається у вечірньому зведенні.

У штабі ООС повідомляють, що бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 28 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий отримав кульове поранення.

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