Мейбелін: від туші для сестри до косметичного бестселера

Туш для вій під брендом Мейбелін була виготовлена в 1913 році американським хіміком Террі Вільямсом. Створення цього продукту описується в корпоративною легендою компанії, але для об'єктивності наводимо 2 версії. За однією у сестри хіміка були світлі вії, які заважали їй справити належне враження на коханого чоловіка. Щоб підвищити виразність погляду, дівчина вирішила змішати вугільний пил і вазелін. Брат вирішив їй допомогти і взявся за розробку формули для нового продукту. Є й інший варіант розвитку подій. Террі вважав, що його сестра не вийде заміж через світлі вії, тому він об'єднав два вже знайомих нам інгредієнта. Готовий засіб було поміщено в коробочку з щіточкою для нанесення.

Через півроку сестра вийшла заміж, і Вільямс вирішив розпочати власну справу. Першу партію він виготовив особисто. Новинка отримала довгу назву Lash-Brow-Line і практично не зацікавила споживачів. У той час склався стійкий стереотип – підводимо очі, але вії не чіпаємо. У 1915 році молодий хімік заснував компанію Maybelline. Спочатку продукт розсилався поштою, але навіть активна реклама не могла зробити його прибутковим. Террі вніс зміни в рецептуру, але вирішальним фактором стала низька вартість. Новинку можна було купити всього за 10 центів.

Важливе значення для подальшого розвитку марки мало знайомство її засновника з Емері Шейвером. Особисте життя молодого хіміка не складалася, тому сімейство Вільямс був змушений виїхати з рідного Морганфілда (штат Кентуккі) в Чикаго. Місцеві жителі настільки активно обговорювали невдалий шлюб Террі, що він почав відчувати дискомфорт. Шейвер був запрошений на обід, але знайомство не обмежилося простим спілкуванням. Він став не тільки другом, а й партнером, брав активну участь в розробці стратегії компанії.

Сильні сторони

Сьогодні у цієї марки мільйони прихильниць по всьому світу. Туш Мейбелін – це популярний продукт, наділений такими перевагами:

різноманітність можливостей – подовження, надання об'єму й виразного вигину, створення ефекту накладних вій;

бездоганний поділ волосків без склеювання, грудочок, осипання;

різні варіанту коліру – від класичного чорного до фіолетового й бордового;

щіточки різної форми вміло підкручують і поділяють волоски від самого коріння;

в рецептуру входять цілий ряд компонентів, які забезпечують додатковий догляд (натуральні масла, вітаміни, амінокислоти, екстракт кокоса).

В історії марки Мейбелін були злети й падіння, але сьогодні вона стабільно розвивається, знаходиться на вершині успіху та займає лідируючі позиції на світовому ринку декоративної косметики.