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У Києві СБУ викрила одного з командирів підрозділів бойовиків "ЛНР"

Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

У Києві СБУ викрила одного з командирів підрозділів бойовиків "ЛНР"
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України викрила в Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ЛНР". Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг. Для цього він використав підставні документи.

Під час обшуків правоохоронці виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

Зараз бойовику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у жовтні Служба безпеки України викрила факти примусового схилення мешканців тимчасово непідконтрольної українській владі території Луганської області до участі у протиправній діяльності терористичних угруповань так званої "ЛНР". Для цього бойовики створюють штучні перешкоди під час працевлаштування, а також при виїзді на підконтрольну українській владі територію.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня Служба безпеки України викрила у Сєвєродонецьку колишнього учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 Слідство встановило, що зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи "Ямала", учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя.

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