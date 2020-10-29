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За добу на Донбасі один військовий отримав кульове поранення

Окупанти чотири рази порушили режим тиші.

За добу на Донбасі один військовий отримав кульове поранення
Фото: EPA/UPG

Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час застосовували міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем і прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

Бійцю надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує.

З початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 28 жовтня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. На ньому українська сторона закликала Росію та ОРДЛО розблокувати процес обміну утримуваними особами. Також пропонується розробити спеціальний план дій для розблокування подальших переговорів.

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