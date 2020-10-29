За добу на Донбасі один військовий отримав кульове поранення

Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час застосовували міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем і прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

Бійцю надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує.

З початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 28 жовтня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. На ньому українська сторона закликала Росію та ОРДЛО розблокувати процес обміну утримуваними особами. Також пропонується розробити спеціальний план дій для розблокування подальших переговорів.