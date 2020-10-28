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У Борисполі мають провести нові вибори мера, – Айвазовська

Згідно з Виборчим кодексом, ТВК має ухвалити рішення про визнання виборів такими, що не відбулися. 

У Борисполі мають провести нові вибори мера, – Айвазовська
Фото: EPA/UPG

У Борисполі повинні призначити повторні вибори міського голови у зв'язку зі смертю Анатолія Федорчука - чинного мера, який лідирував на виборах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 280 Виборчого кодексу: ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула мандат міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої та частині четвертій статті 231 (у разі смерті)", - пояснила вона.

Звістка про смерть від ковіду Анатолія Федорчука надійшла 28 жовтня. Він був лідером перегонів на посаду голови Бориспільської ОТГ. 

Анатолію Федорчуку був 61 рік. Посаду мера Борисполя він обіймав з 2006 року.

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